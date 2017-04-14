معاون وليد المعلم يرد على ترامب : أنت الحيوان .. و بشار الأسد رئيس شرعي انتخبه الشعب

شجب أيمن سوسان معاون وزير خارجية بشار الأسد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف بشار الأسد بـ”الحيوان”، مشيرا إلى أنه لا يتوجب على المرء نعت الآخرين بصفاته.
وفي حديث نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، قال سوسان في إشارة ضمنية لترامب: “إذا كنت حيوانا، فهذا لا يخولك الاعتقاد بأن الجميع كذلك”.
وجدد سوسان التأكيد على أن بشار الأسد رئيس شرعي انتخبه الشعب السوري الذي يحق له وحده تقييم الرئيس السوري، لا ترامب. (RT)
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قرد وقت المعلم ترامب بيقول عن الاسد حيوان الكل بيخرس وانت ايها القرد ممكن تذكرنا كيف الشعب السوري انتخب عائله الاسد لحكم سوريا وليش الغرب هلق عم يقول إنوا حكم عائله الاسد انتهى بسوريا هذا معناه انه وجل كرسي حيوان فهمت يا اهبل انت والطبل معلمك تعلم العصي على جنابه