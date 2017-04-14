مقتل ” المفتي العام ” لتنظيم داعش ” أبو أيوب العطار “

أعلن قائد الشرطة الإتحادية العراقية، الفريق رائد جودت، الجمعة، أن قواته قتلت المفتي العام لتنظيم “الدولة الاسلامية” في الجانب الغربي للموصل بقصف صاروخي بالقرب من المستشفى الجمهوري.

وقال جودت في بيان مكتوب، إن “القصف الصاروخي للشرطة الاتحادية، أسفر عن مقتل مفتي عام داعش (غربي الموصل)، الإرهابي عبد الله يونس البدراني المكنى أبو أيوب العطار في المستشفى الجمهوري”.

واضاف أنه “تم استهداف مجموعة إرهابية معهم أجانب قرب شقق الدكتور مزاحم الخياطن ما أسفر عن مقتل اثنين من القضاة الشرعيين المسؤولين عن الهيئة العليا المشرفة على المعسكرات احدهم اسمه عبد القادر محمود الحمدوني المدعو أبو سجى”.

وأعلن الجيش العراقي مساء امس احكامه السيطرة على المدخل الغربي لمدينة الموصل.

كما أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، امس في بيان، أن قواته استعادت السيطرة، على 3 قرى من قبضة تنظيم “الدولة”، في الشطر الغربي للمدينة وسيطرت على الضفة الجنوبية لنهر دجلة.

من جهته، اخرى قال الملازم أول، نايف الزبيدي إن استغاثات عديدة وصلت الى القوات الامنية من المدنيين في الاحياء غير المحررة تطالب بعدم قصف المنازل التي يتمركز على اسطحها عناصر تنظيم “الدولة”.

واضاف الزبيدي ان “عشرات الاستغاثات وصلتنا تشير الى ان عناصر داعش يقتحمون بشكل يومي المنازل بمناطق التماس، ويستخدمون اسطحها لاطلاق الطائرات المسيرة او لنشر القناصة”.

واوضح ان “الاهالي اكدوا ان استهداف عناصر داعش سيتسبب بقتل عشرات المدنيين المحاصرين في المنازل والذين لايسمح لهم بمغادرتها وفقاً لتعليمات التنظيم”. (ANADOLU)

* الخريطة : الأخضر هو ما تبقى تحت سيطرة “داعش” في الموصل

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