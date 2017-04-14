ناد إماراتي رفض ضم عمر السومة مقابل 600 ألف دولار فقط !

كشف إعلامي إماراتي أنّ وكيل أعمال اللاعب الدولي السوري #عمر_السومة قد عرض، قبل سنوات، المهاجم المتألق على نادي #بني_ياس الإماراتي مقابل 600 ألف دولار، لكن إدارة الفريق الإماراتي اعتذرت عن قبول العرض.

وأشاد المعلق الإماراتي الشهير علي سعيد الكعبي بالأداء المميز الذي يقدمه عمر السومة، ضمن فريقه #الأهلي_السعودي، الذي انضم إليه في عام 2014، قادماً من نادي القادسية الكويتي.

وكان السومة قد سجل هدفي فريق الأهلي في مرمى نادي العين الإماراتي في المباراة التي جرت الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

يُذكر أنّ عمر السومة قد عاد، قبل شهرين لصفوف منتخب بلده سوريا بعد نحو أربع سنوات من المقاطعة.

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