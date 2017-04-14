وزير الخارجية الفرنسي يرد على تصريحات بشار الأسد : مئات الآلاف من القتلى و ملايين اللاجئين و بلد مدمر .. هذه هي الحقيقة

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الجمعة تصريحات بشار الأسد، التي قال فيها إن الهجوم الكيميائي الذي اتهمت قواته بشنه الأسبوع الماضي عبارة عن فبركة لتبرير الضربة الأمريكية في سوريا، بالـ “كاذبة مئة بالمئة”.

وقال إيرولت في بكين ردا على التصريحات التي أدلى بها بشار في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الخميس “اطلعت على هذه المقابلة بحزن عميق واستياء كبير (…) ما سمعته كذب مئة بالمئة ودعاية إعلامية ووحشية ونفاق”.

وأضاف أن “الحقيقة هي أكثر من 300 ألف قتيل و11 مليون نازح ولاجئ (…) وبلد مدمر. هذه هي الحقيقة. هذا ليس خيالا”.

وقال إيرولت في أعقاب لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي “لإنهاء الحرب، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار حقيقي يوقف عمليات القوات الجوية والعسكرية السورية، وتضمنه الأسرة الدولية”.

ودعا إلى “استئناف العملية السياسية والتفاوض من أجل مرحلة انتقالية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254 (…) ما من طريق آخر ممكن”. (AFP)

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