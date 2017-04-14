وزير الدفاع الأمريكي : نعمل مع تركيا معاً ضد تهديدات ” بي كا كا و داعش “

شدد وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، ونظيره الأمريكي، جيمس ماتيس، يوم الخميس، على ضرورة تحرك بلديهما وبذل جهود مشتركة لمواجهة التهديدات التي تستهدفهما.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزيران في مستهل لقاء جمع بينهما، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يجري لها الوزير التركي، زيارة رسمية حاليا.

وأكد الوزير التركي، “ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين المهمين (تركيا والولايات المتحدة) في حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وتابع في السياق ذاته “سنبحث اليوم سبل القضاء على التهديدات الناتجة من الإرهاب في منطقتنا، وكافة الموضوعات المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي، والقضايا التي تتطلب جهوداً فعّالة وحازمة في هذا الصدد”.

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي “ضرورة تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا التي تعود جذورها إلى سنوات طويلة”.

وأوضح ماتيس أن “الولايات المتحدة تتعاون مع تركيا في إطار حلف الناتو، وفي كثير من المجالات الأخرى”.

وأضاف “جيشا الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، يعملان معاً ضد تهديدات مشتركة وواسعة بما فيها إرهاب (تنظيمي) بي كا كا، وداعش”.

ولفت ماتيس أن “تركيا عضو مهم في التحالف الدولي (بقيادة أمريكا) ضد داعش، و في حلف الناتو”.

وأشاد الوزير الأمريكي، بعملية درع الفرات التي أطلقتها قوات خاصة تركية لطرد عناصر داعش من المنطقة الحدودية مع تركيا شمالي سوريا.

وأوضح “إن الغارات الجوية التكميلية التي نفذتها طائرات التحالف من قاعدة إنجيرليك (جنوبي تركيا)، وشجاعة القوات التركية في إغلاق الحدود أمام داعش في عملية درع الفرات، دليل على الأولية القصوى للبلدين في العمليات العسكرية ضد التنظيم”. (ANADOLU)

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