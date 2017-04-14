6 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

تضمنت لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في #الدوري_الإنكليزي لكرة القدم إسمي ثنائي تشلسي المتصدر البلجيكي ادين هازارد والفرنسي #نغولو_كانتي، وذلك تقديرا للدور الذي يؤديانه في أداء النادي اللندني هذا الموسم.

وشملت لائحة ترشيحات رابطة اللاعبين المحترفين ستة أسماء هي التشيلي أليكسيس سانشيس (ارسنال) والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (مانشستر يونايتد) والبلجيكي روميلو لوكاكو (ايفرتون) وهاري كاين (توتنهام)، الى جانب هازار وكانتي المنتقل هذا الموسم من ليستر حامل اللقب الى تشلسي.

وكانتي الذي يتوجه للفوز بلقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي مع فريقين مختلفين، كان ضمن اللائحة المصغرة لترشيحات الموسم الماضي بعد الدور الذي لعبه في التتويج التاريخي لفريقه السابق، لكنه استبعد في نهاية المطاف عن اللائحة النهائية المكونة من ثلاثة مرشحين، وآل اللقب لزميله الجزائري رياض محرز.

وسيعلن عن اسم الفائز في 23 نيسان/أبريل خلال حفل يقام في لندن.

وسبق لهازارد أن أحرز الجائزة قبل عامين عندما قاد تشلسي الى احراز لقب الدوري الممتاز، وهو مجددا من الركائز المؤثرة في مشوار فريقه هذا الموسم إذ يتصدر فريق المدرب الإيطالي انطونيو كونتي الترتيب فارق 7 نقاط عن ملاحقه وجاره توتنهام.

أما بالنسبة للمرشحين الآخرين لوكاكو وابراهيموفيتش، فالأول يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 23 هدفا، بينما سجل الثاني 28 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، منها 17 في الدوري.

وسيكون كاين الذي سجل 19 هدفا لتوتنهام هذا الموسم ولعب دورا اساسيا بتواجده مجددا في مركز الوصيف، ممثل إنكلترا الوحيد في اللائحة المختصرة، فيما يعتبر سانشيس بريق الأمل الوحيد في هذا الموسم المخيب جدا لفريقه أرسنال بعدما سجل 18 هدفا حتى الآن.

كما اختير كاين (23 عاما) ضمن اللائحة المختصرة لترشيحات أفضل لاعب شاب في الدوري الممتاز، الى جانب زميله في توتنهام ديلي آلي الذي احتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الحادي والعشرين.

وكان آلي الذي سجل 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، توج الموسم الماضي بهذه الجائزة، وهو سيتنافس عليها مع لوكاكو أيضا وحارس سندرلاند جوردان بيكفورد ومدافع بيرنلي مايكل كين وجناح مانشستر سيتي الألماني لوروا سانيه.

ويصوت على منح جائزتي الكبار والشبان لاعبو الدوري الممتاز. ( AFP )

عكس السير