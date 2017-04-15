” أبل ” تختبر نموذجين من هاتف ” آي فون 8 “

أشار تقرير صدر حديثاً إلى أن شركة #آبل تعكف في الوقت الراهن على اختبار نموذجين من هاتفها الرائد المنتظر آي فون 8، حيث يتميز النموذج الأول بوجود قارئ بصمات الأصابع في الجزء الخلفي، بينما يتواجد القارئ في النموذج الثاني تحت شاشة العرض، مما يعني وجود بعض الاختلافات الرئيسية بين النموذجين المذكورين في التقرير.

ويشير التقرير الجديد الذي نشره موقع iDrop News التقني نقلاً عن مصدر من شركة التصنيع الصينية فوكسكون التي تعمل على بناء هواتف آي فون لشركة آبل إلى أن هاتف آي فون 8 سوف يأتي بشاشة تغطي الجهة الأمامية للهاتف بشكل كامل، وأن الشركة الأمريكية ما تزال تختبر كل الأفكار الممكنة.

وتزداد حدة الشائعات بالظهور مع اقتراب موعد الكشف عن الهاتف الرائد المنتظر، حيث أشار تقرير آخر صدر في الشهر الماضي عن أن الشركة قد تلجأ إلى وضع مستشعر بصمات الأصابع الخاص بها TouchID في الجزء الخلفي من الجهاز بدلاً من وضعه تحت الشاشة، وهو الحل الذي ترددت حوله الكثير من الشائعات منذ فترة طويلة.

وتعد فكرة وضع مستشعر بصمات الأصابع TouchID تحت شاشة العرض أمر مثير لاهتمام مستخدمي آبل، ولكن يبدو انه من الصعوبة بمكان تنفيذ هذه الفكرة التقنية من الناحية العملية وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وظهرت سابقاً العديد من الادعاءات أن سامسونغ تحاول أن تفعل نفس الشيء مع هاتف غالاكسي إس8 الرائد إلا أنها تخلت عن ذلك الأمر في اللحظة الأخيرة.

ويضيف التقرير أن الهاتف الجديد سوف يحتوي على كاميرا أمامية “غير مرئية” مخفية تحت شاشة العرض من نوع OLED من قياس 5.8 إنش مع زجاج 2.5D على الجزء الأمامي والخلفي للجهاز محاط بإطار معدني وحواف شاشة على كامل الجهة الأمامية للهاتف بسماكة 4 ميليمتر.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير فإن هاتف آي فون 8 الجديد يتمتع بميزة الشحن اللاسلكي التي غابت عن هواتف آي فون سابقاً، دون التطرق إلى أي نوع من أنواع الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى زر طاقة كبير الحجم يضم نقطتي اتصال دون سبب واضح لهذا الأمر، كما يدعي التقرير أن الهاتف سوف يأتي من ناحية الحجم بنفس أبعاد هاتف آي فون 7.

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