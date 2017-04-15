ألمانيا تتوسع في زراعة ” القنب المخدر ” لأغراض علاجية

تعتزم هيئة ألمانية حديثة التأسيس لتنظيم تداول القنب لأغراض علاجية التوسع في زراعة هذا النبات المخدر خلال الأعوام المقبلة.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا السبت استنادا إلى وثائق المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية أن الهيئة التابعة للمعهد تعتزم بتكليف رسمي السماح بزراعة ألفي كيلوجرام من القنب خلال عام 2021 وبكمية مماثلة خلال عام 2022.

وبحسب تقرير المجلة فإن تلك الكمية المخطط زراعتها من المفترض أن تغطي احتياجات نحو 5500 مريض في المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد نحو ألف مريض في ألمانيا حاصلين على تصريح استثنائي بتعاطي القنب لأغراض علاجية. ويحتاج هذا العدد من المرضى سنويا 365 كيلوجراما من القنب.

يذكر أن استهلاك القنب في العلاج على نفقة التأمين الصحي صار متاحا بعدما وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) على قانون جديد بهذا الشأن من وزير الصحة الألماني هيرمان جروه.

ويسمح القانون الجديد للأطباء منذ مارس الماضي، بوصف القنب كدواء للمريض بعد استنفاد كافة الطرق العلاجية التقليدية. (DPA)

عكس السير