ألمانيا : حريق في سينما ” كوزموس ” التاريخية ببرلين

تعرضت سينما «كوزموس» التاريخية في برلين الشرقية السابقة، لاضرار بالغة بسبب حريق نشب في المبنى الجمعة، فيما تجري الشرطة الجنائية الألمانية تحقيقا فيما إن كان الحريق شب بفعل فاعل.

وقالت هيئة الإطفاء في برلين، إن الحريق شب في حاويات بلاستيكية، صباح الجمعة، كانت موجودة بجانب مبنى السينما.

وحين وصل رجال الإطفاء إلى مبنى السينما كانت ألسنة اللهب دمرت نوافذ الطابق السفلي والطابق الأول من مبنى السينما، وامتد الحريق إلى أحد مكاتب المبنى فدمره.

شيدت سينما «كوزموس» على طريق كارل ماركس عام 1961 بصفتها أحدث سينما في جمهورية ألمانيا الديمقراطية «الشرقية» سابقا.

وبعد إعادة الوحدة حولت شركة «أوفا» للسينما المالكة مبنى «كوزموس» إلى سينما متعددة الأغراض.

وفي 2005 تولت إحدى شركات إقامة المناسبات المسؤولية عن المبنى المحمي بصفته أثرا، واستثمرت أموالا كثيرة في إعادة تشكيل المبنى وتأجير قاعاته لإقامة المناسبات المختلفة. (DPA)

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