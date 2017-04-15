ألمانيا : لصوص يسرقون تمثالاً بلاستيكياً عملاقاً لأرنب عيد الفصح

عكف رجال شرطة منطقة هايلبرون جنوب ألمانيا على البحث عن لصوص سرقوا تمثالا كبيرا لـ «أرنب» عيد الفصح من مدخل أحد البيوت في بلدة إبينجن بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غرب ألمانيا.

فقد بدأت أيام الاحتفال بعيد الفصح المسيحي بمفاجأة غير سارة لأسرة من بلدة إبينجن، حيث فوجئت باختفاء تمثال بارتفاع مترين لأرنب عيد الفصح كان موضوعا كزينة بمناسبة عيد الفصح في مدخل منزلهم.

وقال متحدث باسم شرطة هايلبرون يوم أمس الجمعة إن التمثال الذي يزن 80 كيلوغراما كان محبوبا لدى أطفال الأسرة الذين شعروا بفقده بشدة.

كان تمثال الأرنب فقد أمس الخميس وقال أحد رجال الشرطة وقتها: «كل عام تضع هذه الاسرة أرنب عيد الفصح على مدخل بيتها.. ولكن هذا العام لن يكون ذلك متاحا».

إلا أن التمثال ظهر يوم أمس الجمعة فجأة على سطح إحدى صالات الاحتفالات على بعد 400 متر من موقعه الذي سرق منه، حيث عثر عليه مزينا بزينة من المصابيح الكهربائية.

ولم تعثر الشرطة حتى الآن على أثر للصوص. (DPA)

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