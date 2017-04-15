ألمانيا : موت مشرد ” حرقاً ” وسط ظروف غامضة

لقي مشرد حتفه عقب تعرضه للحرق في أحد شوارع مدينة غروس – غيراو، غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة، أمس الجمعة، أن المشرد (44 عاماً)، فارق الحياة في مكان الحادث رغم وصول الإسعاف إليه على الفور.

وكانت سيارة الإسعاف تمر بالصدفة بالقرب من مكان الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم ورأى طاقم السيارة جسد المشرد وهو يحترق.

وجاء في تقرير الشرطة أنه “لم يتضح بعد على الإطلاق” كيف اشتعلت النار في جسد المشرد.

وأضاف التقرير أن الرجل كان يبيت مع “رفيقه” في الشارع.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث. وطلب الادعاء العام تشريح الجثة. (DPA)

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