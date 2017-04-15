أوغلو يحذر من خطورة التعاون الأمريكي مع وحدات الحماية الكردية في الرقة

أكّد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن “تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع تنظيم ب ي د الإرهابي للسيطرة على محافظة الرقة يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل سوريا ووحدتها”.

وخلال مقابلة مع إحدى القنوات التركية، قال جاويش أوغلو إن أمريكا ليست ملزمة فقط بتطهير الرقة من تنظيم “داعش”، بل عليها أيضًا التخطيط لمستقبل سوريا عبر التعاون مع مكونات البلاد وليس الإرهابيين.

وأوضح أنه “في حال تعاونت الولايات المتحدة مع تنظيم ب ي د في الرقة، فإن ذلك سيشكل خطرًا كبيرًا جدًا على مستقبل سوريا ولن يحقق وحدتها إطلاقًا”.

وتطرق جاويش أوغلو إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي.

وأعرب عن أمله في أن يكون الجانبان الروسي والأمريكي قد تبادلا الآراء بصدق فيما يخص وضع خريطة طريق لمستقبل سوريا.

وشدّد الوزير التركي على أن القضية السورية لا تخص الولايات المتحدة وروسيا فقط وإنما جميع البلدان حول العالم.

وبيّن جاويش أوغلو أن تركيا باتت اليوم من أهم اللاعبين في هذا الملف الذي يجب تحقيق تعاون شامل لحلّه في أقرب وقت. (ANADOLU)

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