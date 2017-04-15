استخراج حجر وزنه 1.36 كليو غرام من ” مثانة ” رجل هندي !

خضع رجل هندي لعملية جراحية لاستخراج حجر من الكالسيوم تكون داخل مثانته، وزنه 3 باوند ما يعادل نحو 1.36 كلغ ، وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه.

وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 سم وعرضه 17 سم، داخل مثانة باتيل ، واستغرق الجراحون حوالي ساعة ونصف لإزالة الحجر من جسم المريض، وقد تم تصوير فيديو للعملية الجراحية في مستشفى سري سيناث في فلساد بالهند، يظهر من خلاله الأطباء وهم يكافحون من أجل استخراج الكتلة المتحجرة من دون التسبب في أية أضرار للمريض.

وفي أقل من أسبوع بدأ باتيل بالتعافي بشكل جيد وقال بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “كنت أعاني من الألم الشديد خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد العملية، أنا أشعر بتحسن”.

وقال الدكتور دهيروبهاي إن هذا “التشكل للكتل المتحجرة داخل الجسم يعد أمرا شائعا جدا في الهند، وفي جميع أنحاء العالم”، وأوضح أن السبب الرئيسي وراءه هو إمكانية وجود مستوى عال من الكالسيوم في بول المريض.

وأضاف أنه عادة ما يكون حجم الكتلة المتحجرة من الكالسيوم ما بين 1سم و3 سم، إلا أن الكتلة التي وجدت داخل جسم باتيل كبيرة بشكل مذهل، وبذلك يتفوق الحجر المستخرج حديثا على الرقم القياسي الهندي السابق، حيث استخرجت كتلة من جسم مريض بالسرطان العام 2010، وزنها نحو 2.6 باوند ما يعادل 1.18 كلغ.

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