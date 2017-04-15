الـ ” فيفا ” يستدعي ميسي بسبب قضية تلفظه على الحكم المساعد !

استدعى الاتحاد الدولي لكرة القدم” #فيفا”، اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي للاستماع إليه في قضية التلفظ بكلمات “غير لائقة” تجاه الحكم المساعد خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره التشيلي، في شهر مارس الماضي، لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال #روسيا 2018.

وأحرز ميسي هدف المباراة الوحيد، لكنه فقد السيطرة على نفسه، بعد احتساب حكم اللقاء ساندرو ريتشي خطأ مشكوك في صحته على زميله أنخيل دي ماريا، ما جعل نجم نادي برشلونة الإسباني يوجه كلمات للحكم المساعد كارفاليو، وصفها الأخير بالمهينة.

وبحسب الرواية السائدة، فإن ليو قال للحكم المساعد “اللعنة عليك وعلى أمك” وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كما رفض مصافحة طاقم الحكام بعد المباراة.

وكانت اللجنة المختصة في الفيفا قد فرضت على ميسي عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، غير أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تقدم بطلب لاستئناف هذا القرار الأمر الذي تمت الموافقة علية ودفع المسؤولين لاستدعاء اللاعب من أجل منحهم مجموعة من التوضيحات في الرابع من شهر مايو القادم.

وتمنح هذه المستجدات فرص تقليص عقوبة النجم الأرجنتيني وقد يعود للمشاركة مع منتخب بلاده ومواصلة التنافس على تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وفي حال أبقى “الفيفا” على نفس العقوبة ، فسوف يغيب ميسي عن المباريات الثلاث القادمة أمام منتخبات الأوروغواي و فنزويلا وبيرو، بعدما غاب عن مباراة بوليفيا الأخيرة (0-2)، على أن يعود لصفوف “التانغو” في مباراة الجولة الأخيرة للتصفيات ضد منتخب الإكوادور.

يُشار أنّ الأرجنتين تحتل المركز الخامس في التصفيات بـ 22 نقطة ، خلف كل من تشلي، كولومبيا، أوروغواي والبرازيل المتصدر الذي حجز أول بطاقات التأهل.

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