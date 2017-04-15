بالفيديو .. ديفيد فيا يسجل هدفاً خيالياً مع نيويورك سيتي

أحرز النجم الإسباني #ديفيد_فيا، هدفاً خيالياً من نحو 50 متراً، ليقود فريقه #نيويورك_سيتي للفوز خارج أرضه على فيلادلفيا يونيون، في المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 90، لمح فيا حارس يونيون متقدماً، فأرسل له كرة ساقطة أخلت توازنه لتسكن الشباك.

وفي تصريح عقب المباراة، قال النجم الإيطالي أندريا بيرلو، زميل فيا في نيويورك سيتي بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “إنه واحد من أجمل الأهداف التي شاهدتها في حياتي”.

ويتصدر نيويورك سيتي المجموعة الشرقية برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل يونيون الترتيب بنقطتين.

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