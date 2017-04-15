بالفيديو .. طلبة جامعة باكستانيون يقتلون زميلهم ضرباً

قتلت مجموعة طلبة جامعيين في #باكستان طالباً زميلاً لهم، بعد تعذيبه وأخيراً إطلاق الرصاص عليه، ما أدى لوفاته ، واتهم هؤلاء الطلبة، من جامعة في مقاطعة “خيبر باختونخوا”، زميلهم بـ “التجديف”، بعد نشره موضوعات على مدونته.

الطالب واسمه مشعل خان، تعرض للهجوم بمقر جامعة عبد الوالي خان في مدينة ماردان، حيث حضر ما لا يقل عن 25 شرطياً لمحاصرة الجامعة بعد الواقعة، بينما تعرض زميل لمشعل واسمه عبد الله، أيضاً للضرب والتعذيب لمشاركته مشعل أفكاره.

من جهته، قال نائب المفتش العام للشرطة في ماردان، علام شينواري، إن الطلبة اتهموا مشعل، الطالب القتيل الذي كان يدرس الإعلام، بإدارة صفحات على فيسبوك تنشر “محتوى تجديفياً وأفكاراً ليبرالية”.

وأوضح أن الطالب مشعل خان وزميله عبد الله تعرضا للضرب والتعذيب، على يد مجموعة كبيرة من الطلاب، ويبدو أن مشعل استسلم للموت، بعد إصابته بطلقات نارية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 15 طالباً ومعلماً بالجامعة على الأقل بسبب الحادث، فيما تم إغلاق الحرم الجامعي بعد الهجوم وفق ما نقلت قناة العربية ، بينما تبحث الشرطة عن المزيد من المهاجمين.

وأظهرت لقطات فيديو، صورت على ما يبدو بهاتف محمول، الطالب القتيل خان وهو ملقى على الأرض وسط دمه، في حين كانت مجموعة تحيط به وهم يتصارخون بهمجية ويضربونه بالعصي، وقد أكد المسؤول الإداري بالجامعة فايز علي شاه أن الطلبة قتلوا خان بعد أن اتهموه بالتجديف.

وأخبر حارس بالسكن الجامعي يدعى محمد علي الصحافيين كيف أن الدهماء اقتحموا على مشعل خان سكنه، وأوسعوه ضرباً إلى أن قتلوه بالرصاص ، وقال الحارس إنه حاول أن يغلق الأبواب لكنهم قاوموه ودخلوا بالقوة، بعد أن كسروا الباب وشرعوا في عملهم الإجرامي.

وقد أمرت حكومة المقاطعة بإجراء تحقيق في الحادث، وطلبت من الشرطة القبض على جميع المهاجمين ، ووفقاً للشرطة فإن الطلبة أحاطوا بعبد الله في الخارج بالحرم الجامعي، وأجبروه على قراءة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم بدأوا ضربه وهو مستمر في تلاوة الآيات.

وفي الوقت الذي استطاعت الشرطة إنقاذ عبدالله، سارع الطلبة إلى السكن الجامعي حيث كان يتواجد مشعل خان وقاموا بضربه وتعذيبه إلى أن قتلوه بالرصاص.

لكن والد القتيل قال إن ابنه تعود على النقد في وسائل التواصل الاجتماعي ، وأوضح أنه كان يحترم الأديان، وكان تركيزه الأساسي على التعليم، وطالب العدالة أن تأخذ لهم حقهم في مقتل ابنه.

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