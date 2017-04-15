بريطاني يعرض منزله للبيع مقابل 2.5 دولار فقط !

بعد تعرضه لأزمة مالية خانقة، وفشله في العثور على مشتر مناسب لمنزله، قرر رجل بريطاني أن يجري سحباً على طريقة #اليانصيب، يمنح بموجبه صاحب الحظ السعيد المنزل مقابل بطاقة لا يزيد ثمنها عن 2.5 دولار.

وكان دونستان لو (37 عاماً) اشترى المنزل في مدينة لانكشاير عام 2011 مقابل 435 ألف جنيه استرليني (544 ألف دولار)، وأنفق الكثير من المال على تجديده، ولكنه سرعان ما وقع تحت ثقل مدفوعات الرهن العقاري، مما اضطره إلى عرض المنزل للبيع بعد ثلاث سنوات فقط.

وكان السعر المطلوب للمنزل 800 ألف جنيه استرليني (مليون دولار)، لكن أحداً لم يبد رغبته بشرائه، وقرر “لو” تأجيل عملية البيع حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، على أمل أن يرتفع سوق العقارات من جديد، وهذه المرة طلب 845 ألف جنيه استرليني (1.057 مليون دولار) ثمناً للمنزل.

وللمرة الثانية، لم يجذب المنزل أي مشترٍ يرغب بامتلاكه، مما اضطر “لو” لتخفيض السعر إلى 650 ألف يورو (813 ألف دولار) بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لكن هذا لم يكن كافياً لجذب المشترين أيضاً، مما جعله يدرك أن الوقت قد حان للبحث عن خيارات أخرى تساعده على بيع المنزل.

وبعد التشاور مع زوجته، قرر تنظيم سحب يانصيب، قيمة التذكرة فيه 2 جنيه استرليني (2.5 دولار)، والفائز يحصل على حق ملكية المنزل، وتباع البطاقات على الإنترنت، كما يمكن للمهتمين إرسال بطاقة بريدية إلى عنوان “لو”.

وسيجري السحب يوم 1 أغسطس (آب) القادم، ويأمل لو أن يتمكن حتى ذلك الوقت من بيع نحو 500 ألف بطاقة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو كبيراً، إلا أن البداية كانت مشجعة، ففي فبراير (شباط) الماضي، قال “لو” لصحيفة محلية إنه تمكن من بيع ما قيمته 120 ألف جنيه استرليني (150 ألف دولار) من البطاقات.

عكس السير