بسبب إطالته بالدعاء .. فلسطيني يحاول ” حرق ” إمام مسجد بعد صلاة الفجر !

حاول مُصلٍّ خمسيني إضرام النار بإمام مسجد في المنطقة الغربية في مدينة #نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة ، لسبب غريب جداً.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن “مصدر أمني مسؤول” أن “المواطن الذي يعمل حارس بناية في مدينة نابلس، أحضر زجاجة مملوءة بالبنزين وألقاها باتجاه الإمام داخل المسجد بعد صلاة الفجر وأشعل النار في محاولة لحرق الإمام”.

وقد اشتعلت النار وهرع المصلون لإخمادها، إلا أن بعض الأضرار المادية الطفيفة لحقت بالمسجد، وقد وصلت قوات من الشرطة الفلسطينية واعتقلت المواطن الخمسيني.

وأضاف المصدر أن “المواطن، حسب أقواله كان قد حذر الإمام عدة مرات من الإطالة بالصلاة والدعاء، الأمر الذي تسبب باستفزازه حتى أقدم على فعلته بعد الانتهاء من صلاة الفجر”.

ووجهت للفلسطيني تهم عدة، بينها الاعتداء على دور العبادة والحرق والإيذاء، وفق الوكالة.

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