بينها الشوكولا و القهوة .. شاب تركي يقدم 90 نوعاً من المياه الغازية ( فيديو )

يقدم طالب جامعي تركي ٩٠ نوعا مختلفا من المياه الغازية، لسكان إسطنبول وزائريها، في محله المتخصص فقط ببيع المياه الغازية بنكهات مختلفة.

وقال الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول، محمود صقالي (٢٥ عاما)، في حوار مع وكالة الأناضول، إنه شرع في العمل بجانب الدراسة منذ بدء دراسته الجامعية، وخلال عمله في بيع المواد الغذائية عرض مرة على أصدقائه على سبيل المزاح فكرة التخصص في المياه الغازية، إلا أن الأمر تحول فيما بعد إلى عمل جاد.

وأوضح صقالي أنه اكتشف خلال بحثه على الإنترنت وجود أنواع كثيرة من المياه الغازية التي تنتج في مدن تركية مختلفة، وهكذا قرر تحويل فكرته إلى مشروع، وافتتح مع شريك له محلا صغيرا في منطقة “وفا” بحي الفاتح التاريخي في إسطنبول.

ورغم صغر المحل إلا أنه يحوي ٩٠ نوعا مختلفا من المياه الغازية، بينها أنواع بنكهات مختلفة كالقهوة والشوكولا، والجوز، وجوز الهند.

ويتحدث صقالي بحماس عن ردود فعل زبائنه، قائلا إن البعض لا يصدق في البداية أن تلك المشروبات ذات النكهات المختلفة هي مياه غازية، ومن ثم يقدم على تجربتها، وقد تسفر التجربة عن الإعجاب بالمذاق المختلف أو بعدم استساغته، إذ أن أذواق الناس تختلف كما يؤكد.

وهناك نوع آخر من الزبائن الذين ينتمون في الأصل لمدن تركية أخرى، وهؤلاء يقصدون المحل بحثا عن أنواع المياه الغازية التي اعتادوا عليها في مدنهم ولا تباع في إسطنبول، ويصف صقلي فرحتهم الشديدة بعثورهم على مشروبات طفولتهم، ومن ثم إعلان الأمر لجميع أصدقائهم ليصبحوا بدورهم زبائن للمحل.

ونظرا لكون المحل في منطقة تاريخية يستقبل زبائن من خارج تركيا أيضا، ويسعى صقالي لتوسيع مجموعته لتضم ١٠٠ نوع من المياه الغازية.

عكس السير