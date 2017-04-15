تركيا : إحباط هجوم إرهابي لأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ ” داعش ” مخطط له أن يتم خلال الاستفتاء

أحبطت السلطات التركية، هجوماً إرهابياً، لعناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي في إسطنبول خلال الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه الأحد المقبل.

وذكرت مصادر أمنية، أن فرق تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية، على خلفية ورود معلومات استخارية بتخطيط عناصر ينتمون للتنظيم الإرهابي، لشن هجوم خلال الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية.

وأضافت المصادر أن الفرق داهمت خمسة مواقع يقيم فيها المشتبه بهم في منطقتي “كاغتخانه”، و”قاضي كوي” بشكل متزامن، وأوقفوا أربعة أشخاص فيها.

وأشارت إلى أن العمليات أسفرت أيضاً إلى ضبط كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية، والمواد الرقمية في الأماكن التي كان يقيم فيها المشتبه بهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاجراءات القانونية ما تزال متواصلة بحق المشتبه بهم في مديرية أمن الولاية. (ANADOLU)

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