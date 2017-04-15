تشلسي يسعى للإطاحة بيونايتد و الاقتراب من لقب الدوري الإنكليزي

يستطيع نادي #تشيلسي الاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري الإنكليزي، عندما يحل ضيفاً على #مانشستر_يونايتد اليوم الأحد، وتحقيق الفوز الثالث له على مدربه السابق جوزيه مورينيو.

ويتصدر تشيلسي جدول الترتيب برصيد 75، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، مع تبقي 7 مباريات على نهاية البطولة، ويلتقي الفريق مع مانشستر يونايتد، الذي يقوده مورينيو، في ثالث مواجهة بينهما هذا الموسم.

وكان الفريق اللندني فاز بمباراتيه أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم، وحث الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، فريقه على البقاء في كامل تركيزه تحت الضغط الإضافي الملقى عليهم بسبب مواجهتهم بمدربهم السابق.

ويخوض مانشستر يونايتد سباقاً خاصاً به، لكن ليس للحصول على اللقب، إذ يحتل حالياً المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع المؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض يونايتد مباراة اليوم عقب تعادله 1-1 مع ضيفه أندرلخت البلجيكي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

ورغم أن الفوز بالمسابقة القارية يحجز مقعداً لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال الموسم المقبل، إلا أن مورينيو لن يلعب بالصف الثاني أمام تشيلسي.

وقال مورينيو: “عندما تكون الفرصة متاحة حسابياً لإنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى، أعتقد أنكم ستقتلونني إذا لعبت أمام تشيلسي بالصف الثاني”.

وأضاف: “بلد كرة القدم ستقتلني.. لا يوجد سبب يمنعنا من المحاولة طالما أن الفرصة قائمة حسابياً”.

وتابع: “إذا انتهت فرصنا في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بلحظة ما في الموسم، وما زلنا نلعب في الدوري الأوروبي فلا يمكن لأي شخص انتقادي”.

ويمكن لتوتنهام أن يزيد الضغط عل تشيلسي عندما يواجه بورنموث اليوم السبت. ( DPA )

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