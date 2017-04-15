تقرير : 2 مليار شخص يستهلكون مياهاً ملوثة بفضلات البشر !

صرحت منظمة الصحة العالمية أن نحو ملياري شخص يستخدمون مياه شرب ملوثة بالفضلات البشرية.

وقالت الطبيبة، ماريا نرا، مديرة دائرة الصحة العامة في المنظمة: “اليوم يستخدم نحو ملياري شخص موارد مياه عذبة ملوثة بفضلات البشر، ما يعرضهم للإصابة بالكوليرا والزحار والتيفوئيد وشلل الأطفال”.

وأضافت: “بحسب تقديراتنا تتسبب المياه العذبة الملوثة بوفاة أكثر من 500 ألف شخص جراء الإسهال سنويا”.

كما زادت نفقات الدول على المياه والنظافة الصحية في السنوات الثلاث الأخيرة، بنسبة متوسطة بلغت 4,9 %. إلا أن 80% من الدول تشير إلى أن التمويل المخصص للمياه والنظافة الصحية لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المياه والنظافة الصحية؛ ينبغي مضاعفة الاستثمارات في البنى التحتية ثلاث مرات لتصل الى 114 مليار دولار سنويا، بحسب أرقام البنك الدولي التي أوردتها منظمة الصحة العالمية.

وعلق غاي رايدر، رئيس آلية الأمم المتحدة للمياه، والأمين العام لمنظمة العمل الدولي، في البيان: “يمكن أن يكون لزيادة الاستثمارات في المياه والنظافة الصحية، انعكاسات كبيرة على التنمية والصحة البشرية واستحداث الوظائف”. ( AFP )

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