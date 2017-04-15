توريس يكشف سبب رحيله من ليفربول إلى تشيلسي

كشف اللاعب الإسباني المخضرم #فرناندو_توريس، مهاجم فريق #أتلتيكو_مدريد، سبب انتقاله من نادي #ليفربول الإنكليزي، إلى غريمه #تشيلسي في عام 2011.

وقال توريس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية : “بالحديث حول غريزمان. لقد كنت في نفس موقفه، حيث كنت أريد أن أصبح أفضل، وأردت الانتقال لفريق، يمنحني الإمكانيات لأكون الأفضل”.

وأضاف موضحاً: “الموقف كان مختلفاً لأنه حين رحل رافاييل بينيتيز ( المدرب السابق لليفربول)، وخافيير ماسكيرانو، وتشابي ألونسو. كل الوعود من ملاك النادي، لم تكن حقيقية”.

وتابع توريس قائلاً: “كان لديَّ كل شيء في ليفربول، لكنهم باعوا أفضل اللاعبين، ورحل المدرب، لذلك كان عليَّ البحث عن طريقي”.

وأتم: “نحن لم نكن نبني الفريق للفوز. هذه كانت الحقيقة.. الوضع تغير كثيراً في 6 أشهر”.

وبدأ توريس موسم 2010-2011 مع ليفربول لكنه غادر الفريق في آخر أيام “الميركاتو” الشتوي، وتحديداً في يوم 31 يناير 2011 نحو نادي تشيلسي، مقابل 58.5 مليون يورو.

وعاد توريس، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى فريقه الأصلي، أتلتيكو مدريد الإسباني، في يناير 2015.

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