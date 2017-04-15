جانيت جاكسون تنشر أول صورة لطفلها من طليقها القطري

نشرت المغنية العالمية وشقيقية #مايكل_جاكسون #جانيت_جاكسون على حسابها على “تويتر” أول صورة لابنها عيسى، الذي رزقت به من زواجها السابق مع رجل الأعمال القطري وسام المانع.

ويظهر عيسى في الصورة، و هو يتثاءب. وقد علّقت جانيت جاكسون على صورة كاتبةً “ابني وأنا بعد القيلولة”.

ويبلغ عيسى، ابن النجمة الوحيد، من العمر 14 أسبوعاً بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وهو ثمرة زواج النجمة من رجل الأعمال القطري وسام المانع، والذي أُعلن مؤخراً عن نهايته.

وقد أكد موقع “أي. بي. سي. نيوز” نقلاً عن مصادر أن المانع و جاكسون، اللذين تزوجا في 2012، “انفصلا لكنهما لم يتطلقا”.

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