ريال مدريد يحتفي برقم كريستيانو رونالدو التاريخي

احتفل نادي #ريال_مدريد الإسباني بالإنجاز الكبير الذي حققه نجمه البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، والمتمثل في كونه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في المسابقات الأوروبية الخاصة بالأندية.

وتوجه رئيس النادي الملكي فلورينتو بيريز إلى مقر التدريبات الخاص بالفريق من أجل تهنئة اللاعب البرتغالي، وقدم له قميصا يحمل الرقم 100.

وفي سياق متصل أبدى رونالدو سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد كان شرفا عظيما أن أسجل 100 هدف في أوروبا، أود أن أشكر ريال مدريد على منحي الفرصة للوصول إلى هذه المسيرة الرائعة في النادي، كما أشكر زملائي في الفريق وجمهور النادي”.

وأضاف رونالدو “عندما بدأت التسجيل في دوري أبطال أوروبا، لم أكن أعتقد أنني سأحقق هذا السجل الرائع”.

وتابع بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف “كانت لحظة فارقة حين أهدر أرتورو فيدال ركلة الجزاء في مباراتنا أمام بايرن ميونيخ، اعتقدت في البداية أن المباراة معقدة، لكن بعد إهدار ركلة الجزاء، كنت مقتنعا بأنه بإمكاننا تغيير الواقع، وأن الشوط الثاني سيكون لمصلحتنا، لقد سجلت، وكان من الممكن أن يسجل لاعب آخر، ولو سجل لوصفت الأهداف بصورة بسيطة: إنها مثيرة للإعجاب”.

وختم رونالدو تصريحاته قائلا: “كانت مباراة فريدة من نوعها، لأننا تلقينا هدفا، وكنت سعيدا للغاية لأني ساعدت فريقي في تحقيق الفوز الحقيقي، لدينا ميزة وأمل، أن يكون أنصارنا معنا في ملعب سانتياجو بيرنابيو”.

الجدير بالذكر أن رونالدو تفوق بهذا الإنجاز على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي كان يسعى ليكون أول لاعب في العالم يحقق هذا الإنجاز الكبير، لكن الدون سبقه بذلك بعدما سجل هدفين ثمينين قاد بهما ريال مدريد للفوز على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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