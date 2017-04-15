عشرات الشهداء و الجرحى من المدنيين .. حلب : إنفجار ضخم قرب تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور + فيديو | محدث أولاً بأول )

عشرات الشهداء و الجرحى من المدنيين .. حلب : إنفجار ضخم قرب تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور + فيديو | محدث أولاً بأول )

↓ الجزيرة: انفجار كبير في حي الراشدين قرب مكان تجمع الخارجين من كفريا والفوعة

↓ حلب : إنفجار في منطقة الراشدين التي يتجمع بها الخارجون من الفوعة و كفريا و أنبا متضاربة بين سيارة مفخخة و قذيفة

↓ إعلام النظام : “إنفجار ضخم هز مدينة حلب مصدره سيارة مفخخة استهدفت الراشدين غرب حلب حيث تتجمع الحافلات التي تجلي أهالي بلدتي كفريا والفوعة”

↓ المرصد السوري: ارتفاع حصيلة تفجير قافلة المهجرين في حلب إلى 43 قتيلا (العربية)

↓ مصدر الصور : صفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

↓ المرصد : قتلى في تفجير استهدف منطقة تواجد حافلات اهالي #الفوعة و #كفريا الذين تم اجلاؤهم قرب حلب (AFP)

↓ ناشطون : الأهالي الخارجون من مضايا و الزبداني محاصرون / محتجزون في منطقة الراموسة

↓ إعلام النظام : الإرهابيون يستهدفون حافلات كفريا و الفوعة بسيارة مفخخة

↓ حلب : عشرات الشهداء و الجرحى المدنيين جراء الانفجار

↓ الإعلامي موسى العمر : عدد ضحايا التفجير الإرهابي في حلب قد يتجاوز 150 بينهم 30 مقاتلاً من الثوار وعشرات النساء والأطفال من أهل كفريا والفوعة

↓ إعلام النظام : السيارة المفخخة التي انفجرت قرب تجمع أهالي كفريا والفوعة في الراشدين كانت محملة بمواد غذائية للأطفال

↓ الناشط الإعلامي بهاء الحلبي : 70 شهيداً من فصائل الثوار المتواجدة في عقدة الراشدين وأكثر من 40 داخل باصات كفريا والفوعة

↓ ارتفاع حصيلة انفجار الراشدين في حلب إلى أكثر من 120 قتيلا

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