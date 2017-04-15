عشرات الشهداء و الجرحى من المدنيين .. حلب : إنفجار ضخم قرب تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور + فيديو | محدث أولاً بأول )
↓ الجزيرة: انفجار كبير في حي الراشدين قرب مكان تجمع الخارجين من كفريا والفوعة
↓ حلب : إنفجار في منطقة الراشدين التي يتجمع بها الخارجون من الفوعة و كفريا و أنبا متضاربة بين سيارة مفخخة و قذيفة
↓ إعلام النظام : “إنفجار ضخم هز مدينة حلب مصدره سيارة مفخخة استهدفت الراشدين غرب حلب حيث تتجمع الحافلات التي تجلي أهالي بلدتي كفريا والفوعة”
↓ المرصد السوري: ارتفاع حصيلة تفجير قافلة المهجرين في حلب إلى 43 قتيلا (العربية)
↓ مصدر الصور : صفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
↓ المرصد : قتلى في تفجير استهدف منطقة تواجد حافلات اهالي #الفوعة و #كفريا الذين تم اجلاؤهم قرب حلب (AFP)
↓ ناشطون : الأهالي الخارجون من مضايا و الزبداني محاصرون / محتجزون في منطقة الراموسة
↓ إعلام النظام : الإرهابيون يستهدفون حافلات كفريا و الفوعة بسيارة مفخخة
↓ حلب : عشرات الشهداء و الجرحى المدنيين جراء الانفجار
↓ الإعلامي موسى العمر : عدد ضحايا التفجير الإرهابي في حلب قد يتجاوز 150 بينهم 30 مقاتلاً من الثوار وعشرات النساء والأطفال من أهل كفريا والفوعة
↓ إعلام النظام : السيارة المفخخة التي انفجرت قرب تجمع أهالي كفريا والفوعة في الراشدين كانت محملة بمواد غذائية للأطفال
↓ الناشط الإعلامي بهاء الحلبي : 70 شهيداً من فصائل الثوار المتواجدة في عقدة الراشدين وأكثر من 40 داخل باصات كفريا والفوعة
↓ ارتفاع حصيلة انفجار الراشدين في حلب إلى أكثر من 120 قتيلا
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حركات ايران
منشان تلاقي حجة
تخزي العين شقدك فهيم
ليش مو حركة جبهة نصرة ؟؟؟؟
لأن عناصر الهيئة الذين كانوا يرافقون الباصات من كفريا هم نصف الضحايا يا عبقري؟؟؟؟
الله يرحم الشهداء
النساء والأطفال مالهم ذنب
في جماعة من النظام مو رضايين عن هالاتفاق
قام شو عملو فجرو المقاتلين تبع كفريا مع اهاليهم
لعبة اعلامية .. راح بسببها هالعالم
ما رح يبطل هالنظام وايران هالاجرام ابدا
لك حت مقاتلين من الجسر الحر راحوا بالتفجير لانو كانو عم يمسو مع الباص منشان يحموها حتى يتم التبادل
الدليل؟
عطينا كم دليل أن نظامك لم يقصف الناس بالبراميل و بعدها تكرم عينك
قصف المسلحين المتخبين بين المدنيه
و هي تفجير الشبيحة المتخبين بين المدنية … هيك بدك يعني ؟
إذا كنت بلا ناموس لا تزعل من قليل الناموس مرة تانية
لا و 6 إعجابات كمان على تعليق أقل ما فيه أن صاحبه بلا ضمير .. هيك ” مسلحين متخبين بين المدنية ” و حضرتك قاعد عم تشرب أركيلة أو تقرقع متة ؟ ما بعرف شو مصبر الله على هيك نمر
بس قالها من أول الثورة البطل : أنا إنسان مالي حيوان , و من يومها كل مين عرف مكانه
انتم اهل الفوعة وشيعة سوريا تعرفون اكثر منا الف مرة مصلحة ايران ولكن لابأس من تذكيركم بشيء تعرفونه
كنتم اصدقاء لنا ولم نصبح اعداء الا بفضل ايران وتدخلاتها
لم نعتدي على اي مرقد شيعي منذ اكثر من الف سنة فلماذا تدعي ايران الان انها تريد حمايتها وقد تقول داعش وهي الحجة الجاهزة واقول لك ان مراقد شيعية ثبت بالدليل القاطع ان ايران هي التي نفذتها كما حصل في سامراء وتبنتها داعش التي تتذكر الاعمال الارهابية والاجرامية عندما تكون ايران او النظام في مأزق لتزيل عنهما الحرج وتبعد الانظار
تعلن ايران على الملأ ودون مواربة انها تريد بسط سيطرتها على لبنان والعراق واليمن وسوريا وتقوم بذلك عمليا
وتسعى الى تخريب اي حل سياسي وتعلن ذلك دون اي خجل
حاولت المستحيل منع خروج اهل حلب الشرقية وكان مطلبها ومطلب حزب الله هو ابادة حلب الشرقية
بعد خروج اهل داريا كانت عصابات ايران اول من دخل وابتدعت لها مرقدا لتستولي عليها
الحرائق في دمشق القديمة وتدمير الاسواق لتهجير اهل السنة من هناك
ان بشار الاسد لم يعد بنظرها حليفا بل اداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها
ضربة خان شيخون التي يحاول النظام التبرأ منها تشير كل الدلائل على ان لايران يد طويلة فيها
الف دليل ودليل ولا استطيع الاستمرار ولكن ثبت تماما ان المليشيات التي احضرتها ايران لا تريد اي حل سياسي لان من اول شروط الحل السياسي هو خروج هؤلاء المرتزقة من سوريا
اخيرا انا اطلب منك تفسيرا لتأخير المهجرين من مضايا والزبداني ثلاثين ساعة والاحتفاظ بهم كرهائن في ظروف انسانية قاسية قبل التفجير بثلاثين ساعة وهذا يعني انهم كانوا يحضرون لامر ما هو هذا التفجير المجرم الذي اودى بحياة عشرات الشهداء من الجيش الحر والهلال الحمر ومهجري الفوعة وكفرية
هل انت بحاجة الى دليل بعد هذا
مین؟ مین عامل هیك؟ نسیتو زمن الحصار ع الاحیاء حلب الشرقیة حین المبادلة قسم من اهل الفوعة و المسلحین و اهالیهم شو صار بالباصات؟! نسیتو المصور کان عم بیاخذ سیلفی مع الباصات المحترقة و لایهمه شي؟! نسیتو شو قال المصور ” لن تخرجوا الا جثث هامدي(!؟)”… و ایضا قال کلام بکل وضوح نری ترجمتها علی الارض الیوم…قال: ” و سنحرق کل من یاتی لیاخذ هؤلاء ” فی اشارة واضح للفصائل اخری ممن یبحث عن الحل التفاوضي! المشکلة الاساس فی سوریا هو ان الانسان یکذب علی نفسه و یعرف جیدا انه یکذب!!! المشکلة هو ان الجماعة المعارضجیة یعرفون علم الیقین ان هناك اناس متطرفین و متشددین بادلب یصولون و یجولون و لا احد یقدر السیطرة علیهم… ولکن ” ما في مشکلة مادام هم ضد النظام!!! “.و “بعد الرحیل النظام سیتبخرون”…. ای نعم… مثل المتطرفین یلی تبخروا فی لیبیا بعد السقوط القذافی !!!
لا شك ان ايران لا تريد اي تفاهم او حل وهي التي ترتب كل شيء والنظام الذي كان العوبة بيدها اصبح الان جزءا من مخططها بعد ان كان يحاول تثبيت نفسه بواسطتها ولكن عندما ظهر ان ذيل الكلب ذاهب لا محالة بعد الموقف الامريكي القوي فان ايران الان تسعى لتنفيذ مخططها الطائفي البغيض من خلال تمسك ذيل الكلب بمنصبه حتى الرمق الاخير
وان تأخير الخارجين من مضايا والزبداني في الراموسة ومنذ اكثر من ثلاثين ساعة ليس مصادفة وهي قد حاولت يوما تخريب خروج اهالي شرقي حلب وتريد ايران ان تخلط الاوراق بالتوافق مع النظام فكانت ضربة خان شيخون الكيماوية واليوم الارهاب الايراني الاسدي المجرم يضرب من جديد
لاحول ولا قوه الا بالله
تاريخهم الأسود يشهد على اجرامهم فهم يقتلون يغدرون يخونون يبيعون الاوطان والشرف في سبيل الاحتفاظ بحكم سوريا . المجرمون معروفون يرسلون رسالة لترامب. بأنهم مظلومون وان الارهابيون هم من استهدف أهالي كفريا والفوعة . لتبييض صفحتهم السوداء .
لا حول و لا قوة الا بالله اشو ذنب المدنيين من الرجال و الأطفال و النساء في هذه الحرب اللعينة يعني ما بقى في ذرة عقل من الطرفين ما بدوا يوقف القتل في سوريا ما رح يطلع واحد و يوقف هالقتل الله يفرجها احسن شي
واضح انه في كتيرين مجرمين يهمهم أن تضع الحرب أوزارها في سوريا وأن يستمر حمام الدم. فالشهداء من الطرفين والمتضرر كالعادة الشعب السوري.
الله لا يوفقهم ناقضين الاتفاق و العهود
الرحمه للشهداء الشرفاء الابرياء
حركات ايران ما تبطلها
داعش وايران عم يلعبو على المساكين
لك يا ولاد البلد حاج تقتلو بعض وقفو مع بعض و شوفو مين العرصا الي عم يلعب فيكون
فقراء تطلعوا لنهاية العذاب فكان الموت هو نهايته.
حاج تقولوا مين السبب!
وقولوا وقفوا الدم بسبب هالدبب!
لعبة من النظام وايران مبينة
النظام وايران ما بتهمهم ارواح لا المؤيدين ولا المعارضين
بينما شو مصلحة المعارضين يفجرو ولسا اهل الزبداني ومضايا بين ايدين النظام
اللي عمل هالتفجير هي ايران او اطراف من النظام مو رضاية بالقصة لسبب ما
لعبة من بشار وايران وروسيا
منشان يغطو على قصة الكيماوي بخان شيخون
تفجر اعلامي منشان خان شيخون
تفجير ايراني روسي حيواني
مين بيتذكر معي لما كان نوري المالكي رئيس وزراء العراق يقول
انو المخابرات السورية كانت تعمل سيارات مفخخة وترسلها للعراق
مخابرات بيشو مع شوية مخابارت روسية
تمثيلية جديدة راحو فيها هالعالم
كلو حتى يغطو على جريمتهم بخان شيخون
فبركو مفخخة وقتلو هالعالم
عاساس كل الاطراف عم تقتل مدنيين عن قصد مو بس بشار وروسيا بالكيماوي
ال سعود وراء هالشغلات
شو عمتحكوا كانو مافي غير جهة وحدة بالحرب وكانو كل التفجيرات قام فيها الزرافة وشلتو …اي في داعش وفي النصرة وفي مية فصيل مسلح بسوريا عندو فكر انتحاري استبعد انو ايران تفجر اهلها .. هدول جماعة الفوعة وكفريا تماما بنفس عقيدة شيعة ايران ..
النظام وإيران وحزب حسن زميرة وراء التفجير، منظومة ولا أحقر من هيك، وأهالي الفوعة نفسهم يعرفون ذلك، لكن بالعين الموس علحدين.
schai wahed wa bas ….lak Allah yel3an kel meen damar el balad wa scharrad el 3ibad…wa kol meen lessa wara had wa had.
لعنة الله على بشار العرصا العلماني القذر الحقير الخاين العميل لعنة الله على كل مؤيد لهل الخنزير لان اكيد خنزير متلوووو الله ينتقم منك ومن ايران بلد العاهراة اااااخ تفوووووو
أولآ المجزرة المروعة والشنيعة الذي حصلت في حلب الراشدين الذي اعدت وخططت مسبقة من قبل النظام وداعميه ماهي إلا لعدة أسباب الاولة تعاطف االراي العام له بعد ضربة خان شيخونة الكيماوي على مطار شعيرات طريق حمص ..والامر الثاني ليقدم اوراق قوية امام المفاوضات السلام في المنعقد قريبا في استانا ومرورا بجنيف ليعطي صورة بان الارهاببين من النصرة وجيش للفتح وجيش احرار السام يفجرون ويفخخون لنيل من وحدة سورية وقتل الاقليات من اهالي كفريا والفوعة من العاويين والشيعة والهدف تخفيف الضغط الدولي والغربي والعربي امام مجازره وغطاء ليقوم اكثر فاكثر امام العالم وعلى اعين الناس بقتل المدنيين لنيل نن تصفية وتهجير السوريين من بلدانهم ليكتمل المشروع الأيراني نفوذه في المنطقة وخاصة سورية والعراق واليمن وغيرها من اهدافه الطايفية ….افهمو وتنبهوا أيها الاخوة العرب من الفتنة الأيراني وما سبببته للبلاد العربية
الله يرحم الشهداء سواء كانوا جيش حر أو أهلنا من كفريه والفوعه أو من الهلال الأحمر والله ينتقم من الذي قام بهذا العمل الأجرامي أشد أنتقام اللهم لا تذر على هذه الأرض الطاهره من الجرميين ديارا إن تذرهم لا يلدو إلا فاجرااا أو كفارا