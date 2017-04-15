عشرات الضحايا و الجرحى من المدنيين .. حلب : إنفجار ضخم قرب تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور + فيديو | محدث أولاً بأول )

حلب : إنفجار ضخم في تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور | محدث أولاً بأول )

↓ الجزيرة: انفجار كبير في حي الراشدين قرب مكان تجمع الخارجين من كفريا والفوعة

↓ حلب : إنفجار في منطقة الراشدين التي يتجمع بها الخارجون من الفوعة و كفريا و أنبا متضاربة بين سيارة مفخخة و قذيفة

↓ إعلام النظام : “إنفجار ضخم هز مدينة حلب مصدره سيارة مفخخة استهدفت الراشدين غرب حلب حيث تتجمع الحافلات التي تجلي أهالي بلدتي كفريا والفوعة”

↓ مصدر الصور : صفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

↓ المرصد : قتلى في تفجير استهدف منطقة تواجد حافلات اهالي #الفوعة و #كفريا الذين تم اجلاؤهم قرب حلب (AFP)

↓ ناشطون : الأهالي الخارجون من مضايا و الزبداني محاصرون / محتجزون في منطقة الراموسة

↓ إعلام النظام : الإرهابيون يستهدفون حافلات كفريا و الفوعة بسيارة مفخخة

↓ حلب : عشرات الضحايا و الجرحى جراء الانفجار

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