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عشرات الضحايا و الجرحى من المدنيين .. حلب : إنفجار ضخم قرب تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور + فيديو | محدث أولاً بأول )

‏42 دقيقة مضت أهم الأخبار, حوادث 2 تعليقان

حلب : إنفجار ضخم في تجمع للخارجين من الفوعة و كفريا بمنطقة الراشدين ( صور | محدث أولاً بأول )

↓ الجزيرة: انفجار كبير في حي الراشدين قرب مكان تجمع الخارجين من كفريا والفوعة

↓ حلب : إنفجار في منطقة الراشدين التي يتجمع بها الخارجون من الفوعة و كفريا و أنبا متضاربة بين سيارة مفخخة و قذيفة

↓ إعلام النظام : “إنفجار ضخم هز مدينة حلب مصدره سيارة مفخخة استهدفت الراشدين غرب حلب حيث تتجمع الحافلات التي تجلي أهالي بلدتي كفريا والفوعة”

↓ مصدر الصور : صفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

↓ المرصد : قتلى في تفجير استهدف منطقة تواجد حافلات اهالي #الفوعة و #كفريا الذين تم اجلاؤهم قرب حلب (AFP)

↓ ناشطون : الأهالي الخارجون من مضايا و الزبداني محاصرون / محتجزون في منطقة الراموسة

↓ إعلام النظام : الإرهابيون يستهدفون حافلات كفريا و الفوعة بسيارة مفخخة

↓ حلب : عشرات الضحايا و الجرحى جراء الانفجار

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2 تعليقان

  1. جيفارا
    أبريل 15, 2017 , 4:24 م في 4:24 م

    حركات ايران

    منشان تلاقي حجة

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  2. جينكيز خان
    أبريل 15, 2017 , 4:31 م في 4:31 م

    في جماعة من النظام مو رضايين عن هالاتفاق

    قام شو عملو فجرو المقاتلين تبع كفريا مع اهاليهم

    لعبة اعلامية .. راح بسببها هالعالم

    ما رح يبطل هالنظام وايران هالاجرام ابدا

    لك حت مقاتلين من الجسر الحر راحوا بالتفجير لانو كانو عم يمسو مع الباص منشان يحموها حتى يتم التبادل

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