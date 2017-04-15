فضيحة جديدة .. ” عقرب ” يلدغ مسافراً على متن طائرة ” يونايتد إيرلانيز “

وصف مسافر في رحلة تابعة لشركة #يونايتد_إيرلاينز الأميركية قصة لدغه من #عقرب أثناء وجوده في مقصورة رجال الأعمال.

وكان ريتشادر بيل يسافر من مدينة هيوسن في ولاية #تكساس إلى مدينة كالغاري الكندية، وفق ما أوردت قناة سكاي نيوز ، و أوضح “شعرت بوقوع شيء على رأسي وأمسكت به دون أن أدرك ما هو على الفور”، وذلك قبل أن يخبره جاره أن هناك عقربا ساما بين يديه.

وتابع “حاولت إلقاء العقرب على الطبق أمامي، ثم حاولت مرة أخرى إبعاده فلدغني في إبهام يدي”.

واستطاع المسافر برفقة جاره القضاء لاحقا على العقرب، وتدخل طاقم الطائرة الذي نقل بقايا العقرب إلى مرحاض الطائرة.

وكانت شركة يونايتد إيرلاينز قد تعرضت قبل يومين إلى انتقادات واسعة بسبب فيديو سحل أحد الركاب أثناء طرده من مقعده.

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