فنان برازيلي يعمل على إنجاز أكبر جدارية في العالم

ينكب الفنان البرازيلي ادواردو كوبرا على إنجاز “أكبر جدارية في العالم” بمساحة تقارب ستة آلاف متر مربع.

ويمكن رؤية العمل الضخم للفنان البالغ من العمر 41 عاماً على واجهة مصنع للشوكولا قرب طريق سريع في ساو باولو. وبما أن الجدار لم يكن كافيا، قرر التمدد إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وتمثل الجدارية شخصاً من السكان الأصليين في الأمازون يجذف في قارب محمل بالكاكاو في وسط بحيرة من الشوكولا. وتمتد الجدارية على مساحة 5742 متراً مربعاً، وبذلك يحطم كوبرا رقمه القياسي الشخصي المسجل في #موسوعة_غينيس عن جدارية أنجزها في ريو دي جانيرو لمناسبة الألعاب الأولمبية للعام 2016.

وقال “حتى لو كان الناس يقودون سياراتهم بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة، هم سيرون الرسالة على الجدار”.

وأضاف “هذه أكبر جدارية رسمتها على الإطلاق. إنها تحية لجميع الأشخاص العاملين في زراعة الكاكاو وللعلاقة الوطيدة مع الأمازون”.

ويعمل كوبرا منذ شهرين على إنجاز العمل بواقع عشر ساعات يومياً بين الثامنة صباحا والسادسة مساء، لكن من غير المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال قبل أسبوعين بعد استخدام أكثر من ألف لتر من الطلاء مركزة في أربعة آلاف عبوة رذاذ. ( AFP )

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