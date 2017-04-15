فنان فنلندي يصمم صورة قادرة على الاستمرار في العرض لمدة 1000 عام !

عادة ما يستمر عرض الصور من نوع “جي آي إف” المستخدمة بكثرة في صحفات ومواقع الإنترنت لثوان معدودة، لكن فناناً فلندياً قام بتصميم صورة قادرة على الاستمرار في العرض لمدة 1000 عام.

وأطلق الفنان جوها فنا إنغين على الصورة تسمية “آز لون آز بوسيبل” أو “أطول وقت ممكن”، وهي عمل فني متفائل للغاية، حيث تعتمد استمراريتها على الأجيال القادمة، ومدى استعدادها للحفاظ على عرض الصورة إلى النهاية في 3017.

وتتألف الصورة من 48.140.288 إطار، وهي ليست الصورة الجذابة التي يرغب الكثيرون بمشاهدتها، فهي تتألف من أرقام بيضاء على خلفية سوداء، ويتغير الإطار كل 10 دقائق، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ومنذ البداية كان إنغين يبحث عن البساطة، عندما ابتكر مشروعه الفني الفريد من نوعه، ويقول إنغين “هذا العمل مميز في وقتنا الحالي، فأي شخص أخبره عنه يقول إن من المستحيل أن يستمر العرض إلى الأبد”.

ويضيف إنعين بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “من المعروف أن صور (جي آي إف) هي أبسط أشكال الصور المتحركة المعروفة في العالم الرقمي، ويبدو من المستحيل أن يستمر عرضها بشكل دائم، ولو حدث ذلك، فماذا يكون مصير المعلومات الأخرى لدينا، كالصور وملفات الفيديو والأفلام وغير ذلك؟”.

ويتم عرض الصورة حالياً في معرض كياسما للفن المعاصر في فلندا، ويقول المتحف إنه مسؤول عن استمرار عرضها على مدى الألف عام القادمة. وفي حال توقف العرض لأي سبب كان، اتخذ إنغين العديد من الاحتياطات، حيث قام بتشغيل وحدات رديفة متزامنة في مواقع مختلفة داخل المتحف.

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