قائد القوات الأمريكية في أفغانستان : تنظيم ” داعش ” تلقى ضربة موجعة

قال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون، يوم الجمعة، إن تنظيم “داعش” الإرهابي تلقى ضربة موجعة من خلال استهدافه بقنبلة “جي بي يو 43/بي” أو ما يسمى بـ”أم القنابل”، شرقي البلاد، أمس.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم، أوضح نيكلسون أن “الغارة كانت لتدمير كهوف ومخابئ التنظيم”.

ولفت أنها “تمت جرت بالتشاور مع الحكومة الأفغانية”.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، اليوم، عن مقتل 36 من مسلحي “داعش” في الغارة المذكورة.

وأشار وزيري إلى “عدم تضرر المدنيين فيها جراء الغارة التي أسفرت في الوقت ذاته عن تدمير 3 مخابئ ومستوع ذخائر للتنظيم”.

ولفت إلى أن “القوات الأفغانية حاوت، قبل الغارة، 4 مرات السيطرة على تلك المنطقة إلا أنها منيت بالفشل”.

وأوضح وزيري أن “قوات الأمن الأفغانية تمركزت في المنطقة المستهدفة عقب الهجوم”.

واستخدم الجيش الأمريكي في مهمة قتالية أمس الخميس، لأول مرة ما يسمى بـ”أم القنابل” والتي تعد أكبر سلاح تدميري غير نووي لدى الولايات المتحدة.

و”أم القنابل” هي قنبلة تزن أكثر من 10 آلاف و300 كغ، تم إلقاؤها على موقع لتنظيم “داعش” بولاية “ننغرهار” شرقي أفغانستان، أمس الخميس، حسب وزارة الدفاع الأمريكية. (ANADOLU)

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