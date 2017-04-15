كيف تغلب التلميذ على أستاذه في موقعة ريال مدريد و بايرن ميونخ ؟

شهدت مباراة #ريال_مدريد و #بايرن_ميونخ والتي أقيمت، مساء الأربعاء الماضي ، على أرضية ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية، تغلب التلميذ على أستاذه، إذ نجح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، في هزيمة معلمه الإيطالي، ومدرب البايرن، كارلو أنشيلوتي، فما هي الأسباب التي قادت زيدان لهزيمة أنشيلوتي في هذه الموقعة؟

– شحن اللاعبين معنويا بين شوطي اللقاء

بعد أن تلقى الفريق الملكي هدفا في الشوط الأول عبر اللاعب التشيلي للبايرن أرتورو فيدال، وضاعت ركلة جزاء للفريق البافاري عبر فيدال نفسه، نجح زيدان في تزويد اللاعبين بروح معنوية عالية للعودة في اللقاء بين الشوطين.

ووفقاً لشبكة سي ان ان ، كان الأثر المعنوي الذي خلفته جلسة “زيزو” مع لاعبيه واضحا جدا في الشوط الثاني، إذ انقلب أداء الريال وقدم شوطا مثاليا، نجح في تسجيل هدفين فيه مع إضاعة عدد كبير من الفرص.

– استدراك الأخطاء

علم زيزو أنه أخطأ بإشراك اللاعب الويلزي العائد من الإصابة، غاريث بيل، أساسيا، إذ لم يقدم بيل الأداء المرجو منه في الشوط الأول، ليقوم زيدان باستبداله في الشوط الثاني باللاعب الشاب ماركو أسينسيو في مغامرة قد لا يفعلها العديد من المدربين.

قدم أسينسيو مستوى مذهلا في شوط المباراة الثاني ونشط الناحية الهجومية للريال بشكل كبير كما شكل إزعاجا كبيرا لمدافعي الفريق البافاري منذ دخوله إلى أرضية الملعب.

– الشجاعة باختيار أسينسيو

رغم امتلاكه للاعبين يمتلكون الحبرة الكافية، إلا أن زيدان أصر على إشراك أسينسيو الذي لا يملك خبرة في المباريات الأوروبية، إذ رأى زيزو أن أسينسيو مجهولا بالنسبة لأنشيلوتي الذي يعرف إيسكو جيدا، فقد دربه حين كان على رأس الكادر الفني لريال مدريد.

أما تفضل اللاعب الإسباني الشاب على الكولومبي خاميس رودريغيز، جاء بسبب سرعة أسينسيو وقدرته على المراوغة وصناعة اللعب، وهو الأمر الذي صب في مصلحة الريال.

– إيقاف مفاتيح اللعب للبايرن

قام زيزو بإيقاف أهم لاعبي البايرن ومفاتيح لعبه، مثل الهواندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري، ليقوم أنشيلوتي باستبدال ريبيري وإشراك دوغلاس كوستا، لكن ذلك لم يغير شيء لأن الظهير الأيمن داني كارفخال تألق في إيقافه بمساعدة لاعبي الوسط، وذلك بفضل تيكي زيدان.

يذكر أن زيدان عمل مساعدا لأنشيلوتي خلال فترة تدريب الأخير لريال مدريد في موسم 2013/2014، وموسم 2014/2015، قبل أن تتم إقالة المدرب الإيطالي وتعيين الإسباني رافائيل بينتيز خلفا له.

عكس السير