لبنان : القبض على أربعيني سوري اغتصب أطفالاً سوريين و قام بتصوير فعلته !

ألقت السلطات اللبنانية القبض على أربعيني سوري تحرش واغتصب عدة أطفال سوريين.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان لها أول أمس الخميس، إنها أوقفت السوري (س خ – 45 عاماً) في مدينة عالية محلة عين حالة، بعد ورود معلومات عن إقدامه على تحرش واغتصاب الأطفال.

وبالتحقيق معه اعترف بإستدراج أربعة أطفال سوريين من مواليد الأعوام (2010-2008-2006-2001)، واغتصابهم، مكرراً جريمته لأكثر من مرة مع بعضهم.

وبتفتيش هاتفه عُثر بداخله على مشاهد إباحية لإثنين منهم وهو يقوم بتصويرهما، بحسب البيان.

وأحيل الموقوف إلى مكتب مكافحة الإتجار بالإشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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