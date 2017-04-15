” لم نشهد مثله طيلة فترة عملنا ” .. يوم عصيب في المتوسط ينتهي بإنقاذ ألفي لاجئ

قال مسؤولون وشهود إن أكثر من ألفي مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انتشلوا من البحر المتوسط، في سلسلة من عمليات الإنقاذ شهدت مقتل شخص واحد.

وقال ناطق باسم خفر السواحل الإيطالي إن 19 عملية إنقاذ نفذها خفر السواحل أو سفن تديرها منظمات غير حكومية تمكنت من إنقاذ 2074 مهاجرا كانوا على متن 16 قاربا مطاطيا وثلاثة قوارب خشبية، مؤكداً مقتل شخص واحد من دون تفاصيل أخرى.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية في حسابها على «تويتر» إن مراهقا عثر عليه ميتا في زورق مطاطي وأن سفينة تابعة للمنظمة قامت بإنقاذ باقي ركاب الزورق. وأوضحت المنظمة أن سفينتين من سفنها، وهما «أكواريوس» و«برودنس»، أنقذتا حوالى 1000 شخص من تسعة قوارب.

ونقل المنقذون المهاجرين إلى سفن تابعة لخفر السواحل الإيطالي التي أنقذت بدورها مهاجرين آخرين وستنقلهم لموانئ إيطالية.

ووصف صحافيون مختصون في تغطية أحداث وقصص الهجرة الأمس بأنه يوم «لم يشهدون مثله طيلة فترة عملهم».

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن حوالى 32 ألف مهاجر وصلوا أوروبا بحرا حتى الآن هذا العام في حين لقي أكثر من 650 شخصا حتفهم أو فقدوا في البحر.

وكان مئة مهاجر غير شرعي فقدوا أمس عندما غرق قاربهم قبالة قرقاش غرب طرابلس الليبية، وأعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ 23 مهاجراً حتى الآن. (REUTERS)

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