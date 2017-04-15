مرشح رئاسي إيراني : القوى الأجنبية في سوريا مشكلة وليست حلاً

أكد مرشح الانتخابات الرئاسية في إيران، إبراهيم رئيسي، أنّ القوى الأجنبية في سوريا ستشكل دائما مشكلة، وليست حلاً، وأن الحل يجب أن يكون من قبل السوريين.

وأشار رئيسي في تصريحات حول رؤيته للحل، أنّ القوى الأجنبية في سوريا لم تحل أي مشكلة من المشاكل التي تعاني منها.

ودعا رئيسي مرشح “الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية” الدول الأجنبية عدم التدخل قائلاً : “لنترك الشعب السوري يرسم مصير بلده بنفسه”.

وفي حال فوزه بالانتخابات، أكد المرشح أنّ سياسة بلاده الخارجية ستكون مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع كافة دول العالم باستثناء ما أسماه “الصهيونية”.

ويُعرف رئيسي على أنه واحد من اللاعبين السياسيين المؤثرين في تيار المحافظين. وسيكون من أبرز المنافسين لمرشح الإصلاحيين الرئيس الحالي حسن روحاني.

تجدر الإشارة الى أنَّ السبت هو اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو/ أيار المقبل، ووصل عدد المتقدمين للجنة الانتخابية أكثر من ألف. (ANADOLU)

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