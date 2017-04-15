ملاك ميلان الجدد يستهدفون التعاقد مع أوباميانغ و التجديد لدوناروما

أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لنادي #ميلان الإيطالي، ماركو فاسوني، عن استعداد المُلاك الجدد للنادي لتخصيص ميزانية كبيرة لدخول “الميركاتو “الصيفي القادم بكل قوة، وكاشفاً بالمناسبة عن اسم أحد اللاعبين المستهدفين ويتعلق الأمر بالمهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، هداف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال فاسوني، خلال مؤتمر صحفي : “سنوفر ميزانية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لقد اجتمعنا بممثلي بعض اللاعبين وبعض الأندية، وسنناقش كل الصفقات مع المدرب فينشينسو مونتيلا، الذي يحظى بالثقة الكاملة”.

وأضاف متفائلاً: “لا أخفي عليكم أن مشروعنا في الأعوام القادمة، هو تكوين فريق تنافسي وطموح، وبما أننا لدينا الإمكانيات المادية، سنحاول بناء فريق مميز”.

وعلى الرغم من استعماله لكلمة “إشاعة” إلّا أنّ فاسوني لم ينفي اهتمام ميلان بضم النجم الغابوني أوباميانغ، حيث قال رداً على سؤال في هذا الصدد :” أوباميانغ؟ كانت هناك بعض الشائعات، نود التعاقد على الأقل مع لاعب أو اثنين من الأسماء الكبيرة”.

وفي سياق آخر، تعهد فاسوني بحسم مستقبل حارس مرمى الفريق، الشاب جيجي دوناروما وتمديد عقده، حيث قال :”نحن حريصون على جعل دوناروما دعامة لنا، إنه أولوية لجعله رمزًا لميلان في المستقبل”.

الجدير بالذكر انه تم يوم الخميس الماضي، إنهاء عملية بيع النادي ميلان الإيطالي لمجموعة المستثمرين الصينيين المشكلين لشركة ” روسينيري سبورت أفانسمنت لوكس”، لينتهي بذلك “السوسبانس “الذي دام منذ الصيف الماضي.

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