ميسي يخسر صدارة السباق نحو ” الحذاء الذهبي “

خسر نجم #برشلونة الإسباني، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي صدارة السباق نحو جائزة “#الحذاء_الذهبي”، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وتراجع إلى المركز الثاني خلف لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الهولندي باس دوست.

وأحرز دوست الهدف الثالث لفريقه البرتغالي في مرمى فيتوريا سيتوبال (3-0)، ليصبح في رصيده 28 هدفاً، بفارق هدف عن “البرغوث” (27).

ويمكن لميسي استعادة الصدارة في حال تسجيله في مباراة فريقه برشلونة أمام ريال سوسيداد اليوم السبت، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في الجدول:

1- باس دوست (سبورتنج لشبونة) 28 هدفاً (56 نقطة).

2- ليونيل ميسي (برشلونة) 27 هدفاً (54 نقطة).

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 26 هدفاً (52 نقطة).

4- بيير أوباميانغ (بروسيا دورتموند) 25 هدفاً (50 نقطة).

5- أندريا بيلوتي (تورينو) 24 هدفاً (48 نقطة).

5- إدين دجيكو (روما) 24 هدفاً (48 نقطة).

7- لويس سواريز (برشلونة) 23 هدفاً (46 نقطة).

7 – أنطوني موديست (كولن) 23 هدفاً (46 نقطة).

7 – روميلو لوكاكو (إيفرتون) 23 هدفاً (46 نقطة).

10- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 19 هدفاً (43.5 نقطة).

عكس السير