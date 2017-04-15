واشنطن تنشر طائرات ” إف 35 ” في أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، يوم الجمعة، أنها ستقوم بنشر طائرات من طراز “إف 35 – اي لايتننغ 2″، خلال اليومين القادمين، في أوروبا لأغراض “التدريب طويل الأمد”.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه “ستقوم القوة الجوية الأمريكية بنشر عدد صغير (لم تحدده) من طائرات إف 35 اي لايتننغ 2، خلال عطلة الأسبوع هذه، في أوروبا من أجل التديب طويل الأمد”.

وأشارت إلى أن التدريب على هذه الطائرات سيستغرق عدة أسابيع وبمشاركة طائرات أمريكية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في أوروبا، وذلك كجزء من مبادرة “الطمأنينة الأوروبية”.

وبدأ البيت الأبيض بتطبيق برنامج “مبادرة الطمأنينة الأوروبية” عام 2014، الذي يهدف إلى تعزيز التواجد الأمريكي داخل أوروبا لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة هناك بأن واشنطن “ملتزمة بالسلام الدائم والاستقرار في أوروبا والعمل على ردع التدخل الروسي”، خاصة بعد احتلال موسكو لإقليم القرم.

ويتم تخصيص ميزانية سنوية للبرنامج تقدر بقيمة مليار دولار، سرعان ما ارتفعت إلى 3.4 مليارات دولار عام 2017، طبقاً لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض.

من جهة أخرى، قال بيان البنتاغون، اليوم، إن “العمليات التدريبية تمثل مؤشراً مهماً في التطور الطبيعي لبرنامج طائرات إف 35، ليسمح للقوة الجوية إظهار القدرات العملياتية للجيل الخامس من هذه الطائرات المقاتلة بشكل أكبر”.

وتعتبر طائرات “إف 35” من أسرع وأحدث الطائرات الأمريكية المقاتلة، وتتمتع بالقدرة على المناورة والتخفي عن الرادارات، ولذلك يطلق عليها اسم “الشبح”.

وبلغت كلفة برنامج تصنيعها قرابة 400 مليار دولار، بينما تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 110 مليون دولار. (ANADOLU)

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