وحدات الحماية الكردية و القوات الخاصة الأمريكية تدخل مدينة الطبقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سورية الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، المدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي تمكنت من الدخول إلى الضواحي الغربية لمدينة الطبقة.

وقال المرصد، إن ذلك يأتي بعد سيطرة هذه القوات على أجزاء واسعة من ضاحية الإسكندرية وعايد صغير والواقعتين في جنوب شرق وغرب مدينة الطبقة.

وذكرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية، أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، استطاعوا التقدم مسافة 1.5 كيلو متر منتصف ليلة أمس باتجاه مدينة طبقة، رغم الألغام التي زرعها “داعش”.

وأفادت أنه بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين، تمكن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من الدخول إلى أول أحياء مدينة الطبقة من الجهتين الغربية والشرقية.

ووفق الوكالة، فقد تكبد “داعش” خلال الاشتباكات خسائر فادحة، واستولى مقاتلو سوريا الديمقراطية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها آلية تريكس، وسيارة تويوتا وكميات من أسلحة الكلاشينكوف.

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