1048 شخصاً يترشحون لرئاسة إيران

سجل نحو 1048 شخصاً، اسماءهم حتي مساء الجمعة للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، قليل منهم من هو معروف سياسياً، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كانت وزارة الداخلية الإيرانية قد فتحت في الحادي عشر من الشهر الجاري أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 19 آيار/مايو القادم، علي أن تغلق عصر اليوم.

ووصل عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية حتى الجمعة الي 1048 مرشحاً، 71 منهم من النساء وأبرزهن أعظم طالقاني نجلة آية الله محمود طالقاني من أبرز قيادات الثورة الإسلامية (1979).

وابرز الشخصيات التي سجلت اسمائها لخوض هذه الانتخابات، هما الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني و حجة الإسلام ابراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية المقدسة.

وياتي علي سلم أهم المرشحين كل من علي رضا زاكاني، عضو مجلس الشوري الإسلامي ورئيس منظمة التعبئة الطلابية في إيران، ومحمد غرضي، الوزير الأسبق للاتصالات والنفط، و مصطفي هاشمي طبا، الوزير الأسبق للصناعة ومساعد الرئيس الإيراني في حكومة آية الله رفسنجاني.

كما سجل الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد ومساعده حميد بقائي، الاربعاء، طلبهما للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ايران.

ويعتبر عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الاسلامي مصطفي ميرسليم، أحد أبرز المرشحين الذين سجلوا أسماءهم في اليوم الاول لخوض الانتخابات الرئاسية. (DPA)

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