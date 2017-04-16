أردوغان : الهدف من التعديلات النهوض بتركيا لمستويات عليا في الحضارة وفق رؤية مؤسس الجمهورية أتاتورك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاستفتاء الشعبي الذي تشهده تركيا اليوم، يختلف عما سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية، معبرًا عن ثقته بالشعب التركي وقراره.

وأضاف أردوغان، في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته، أن “قبول الشعب التركي للتعديلات الدستورية من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع للبلاد”.

وتابع الرئيس التركي أن “الهدف من التعديلات، هو إكساب التحول في تركيا زخمًا، والنهوض بها لمستويات عليا في الحضارة المعاصرة، وفق رؤية مؤسس الجمهورية مصطفى كمال”. (ANADOLU)

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