ألمانيا : تراجع معدلات جرائم السطو على المساكن لأول مرة منذ 10 أعوام

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن معدلات جرائم السطو على المنازل تراجعت في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام.

وأوضحت مجلة «شبيجل» الألمانية الصادرة يوم السبت، أن معدلات هذه الجرائم وصلت في 2016 إلى 151 ألف جريمة مقابل 167 ألف جريمة في 2015.

واستندت المجلة، في تقريرها، إلى أرقام غير منشورة للإحصاء الجنائي التابع للشرطة.

وتابعت المجلة تقريرها، أن معدلات جرائم السطو على المنازل تراجعت بنسبة تزيد عن 10% في ولايات هامبورج وهيسن وزارلاند، وبنسبة تقترب من 10% في ولاية بادن فورتمبرج.

في المقابل، ارتفعت معدلات هذه الجرائم في ولايتي سكسونيا آنهالت وسكسونيا، فيما كانت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا أعلنت نهاية كانون ثان/يناير الماضي عن ارتفاع معدلات هذه الجرائم بنسبة 15.7%.

وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن معدلات هذه الجرائم في ألمانيا لا يزال مرتفعا بشكل جوهري مقارنة بالعقد الماضي، إذ كانت معدلات هذه الجرائم في 2008، قد وصلت إلى 108 آلاف و284 جريمة. (أ ش أ)

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