ألمانيا : تقدم جديد لميركل على منافسها في أحدث الاستطلاعات

أظهر استطلاع حديث أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا حالياً فقد جزءا من تأييد المواطنين له.

وجاء في استطلاع الرأي “زونتاغسترند” الذي يجريه معهد “إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي أسبوعيا لصالح صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية، ونشرته الصحيفة في عددها الصادر الأحد ، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد نقطتين مقارنة بالأسبوع الماضي، وحصل على 31 بالمائة فقط من تأييد المواطنين.

وبذلك ازدادت المسافة بينه وبين الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الذي حصل على35 بالمائة من تأييد المواطنين لتصل إلى أربع نقاط. يُذكر أن اتحاد ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حالياً.

ورشح الاتحاد المسيحي أنغيلا ميركل مجدداً لمنصب المستشارة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، فيما يرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي حتى مطلع العام الجاري، وتولى مؤخراً رئاسة الحزب.

وزاد تأييد المواطنين لحزب اليسار المعارض والحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية ليصل الأول إلى 9 بالمائة، والثاني إلى 6 بالمائة.

ولم تتغير نسبة تأييد المواطنين لحزب الخضر وحزب البديل لأجل ألمانيا المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو عن الأسبوع الماضي، وحصد الأول 7 بالمائة، والثاني 9 بالمائة.

وشمل استطلاع معهد “إمنيد” 2436 شخصاً، وتم إجراؤه في الفترة بين 6 و12 نيسان/ أبريل الجاري. (DPA-DW)

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