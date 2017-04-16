ألمانيا : متفجرات حافلة دورتموند كان من الممكن أن تتسبب في خسائر أكثر خطورة

ذكرت صحيفة “بيلد ام زونتاج” الألمانية الاحد إن العبوات التي انفجرت بالقرب من حافلة كانت تقل لاعبي فريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم كان من الممكن أن تتسبب في خسائر أكثر خطورة إذا انفجرت قبل ذلك بثانية واحدة.

ونقلت الصحيفة عن خبير من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية قوله إن انفجار العبوات قبل ثانية واحدة، كان سيتسبب في إصابة العديد من الاشخاص بجروح، وربما تكون هناك وفيات ايضا.

في الوقت نفسه قال خبير الارهاب بيتر نيومان من كلية كينجز في لندن للصحيفة انه قد يكون هناك المزيد من هذه الهجمات.

وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة تحتوى على قطع معدنية يوم الثلاثاء الماضي بعد أن غادر فريق دورتموند الفندق متوجها إلى ملعب سيجنال ايدونا بارك لملاقاة فريق ايه سي موناكو الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب مدافع الفريق مارك بارترا بجروح في اليد والذراع واضطر للخضوع إلى إجراء جراحة. ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة أسابيع. (DPA)

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