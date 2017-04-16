إيسكو : لا أريد الرحيل عن ريال مدريد

أكد لاعب وسط #ريال_مدريد، فرانسيسكو ألاركون “#إيسكو”، صاحب هدفين من الثلاثة التي تفوق بها فريقه على سبورتنغ خيخون المضيف 3-2، امس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، أنه يرغب في البقاء لأعوام كثيرة مع “الميرينغي”.

وأوضح إيسكو: “قلت ذلك عدة مرات، أريد البقاء وقتاً طويلاً في ريال مدريد، وأرجو أن يصبح الأمر كذلك”، مؤكداً أنه محظوظ بالتواجد مع “الميرينغي” حالياً.

وأضاف اللاعب الإسباني: “أنا موجود في أفضل فريق في العالم.. ليس هناك فريق أكبر من ريال مدريد، وأنا أشعر بالسعادة بالتواجد هنا.. أوضحت ذلك دائماً منذ اللحظة الأولى، أعتقد أنه في النهاية سنتخذ أنا والنادي القرار الصحيح”.

ومع ذلك، أعرب إيسكو عن معارضته للشائعات التي تنبأت بمستقبله خلال الشهور الأخيرة، قائلاً إن “الصحافة تأول الكلمات بشكل خاطئ أحياناً، وتهمها المبيعات أكثر من نقل الأخبار.. أنا أريد البقاء، هناك الكثير من الأقاويل هنا وهناك، وأنا أرد في الملعب وأحاول تقديم أفضل ما لدي، أنا سعيد ولكنه ليس غريباً أن أرغب في اللعب بشكل أكبر”.

كما أشاد اللاعب الإسباني بقدرة فريقه على الخروج من مواقف مثل تلك التي خاضها اليوم أمام فريق خيخون، حين استطاع تعويض تأخره مرتين للفوز بثلاثة أهدف، كان آخرها في الدقائق الأخيرة للقاء، ووصف ذلك بأنه “في الحمض النووي لهذا النادي (الريال)، ورأيناه مرات كثيرة”.

وأكد إيسكو أن “المباراة كانت صعبة ومعقدة لأننا لم نكن نلعب كما كان يتوجب علينا، ولكن هذه هي روح ريال مدريد”.

واختتم تصريحاته بقوله: “عندما أخرج إلى أرض الملعب، أحاول تقديم أفضل ما لدي.. كنت محظوظا بالتسجيل.. أنا هنا لمساعدة زملائي”. ( EFE )

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