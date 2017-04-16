السعودية : موافقة على مشروع فرض الضريبة الانتقائية في البلاد

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأحد، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية في البلاد.

وقالت صحيفة “سبق” (خاصة)، إن المجلس وافق على الضريبة الانتقائية، المزمع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري.

وكان المجلس، ناقش في اجتماع سابق له، تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع الضريبة، وتم منح اللجنة بعض الوقت لدراسة مقترحات وأراء الأعضاء في المجلس.

وتعد الخطوة، قبل الأخيرة لتطبيق الضريبة في البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لم يتبق سوى موافقة وزير المالية وأعلان الموعد بشكل رسمي.

وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية محمد الجدعان، في 20 فبراير/شباط لتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الإنتقائية، بعد أن وافق المجلس عليها.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل (حكومية)، في رد على “الأناضول” عبر البريد الالكتروني، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنوياً.

وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.

وعقد مجلس الشورى جلسة استثنائية اليوم، لدراسة مستجدات منها فرض الضريبة الانتقائية. (ANADOLU)

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