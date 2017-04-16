القبض على ” مسير معاملات ” سوري في الكويت بتهمة النصب و ” استغلال الزي الوطني “

قالت وسائل إعلام كويتية، إن السلطات أوقفت وافداً سورياً متهماً بـ “النصب” على الوافدين عبر استغلال “الزي الوطني” وعلاقته مع شخصية مهمة.

وأفادت صحيفة الأنباء الكويتية، إلى أن “مباحث الجنائية” في محافظة حولي، أوقفت الوافد السوري الذي ذاع نشاطه في النصب على الوافدين والادعاء بقدرته على تخليص معاملاتهم (مسير معاملات).

وأضافت الصحيفة، يوم الأحد الماضي (9/4) أن السلطات قبضت على الأربعيني السوري بعد بلاغ تقدم به مصري أفاد فيه بأن السوري وعده بأنه سيوظف زوجته في الحكومة بوظيفة مدرسة مقابل 600 دينار، وما إن تسلم المبلغ حتى توارى عن الأنظار.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الوافد المصري قال إنه سبق وأن تعرف على السوري حينما تدخل الأخير لتسهيل إجراءات إقامته في البلاد.

وأضاف المصري: “أحضرت زوجتي الحاصلة على بكالوريوس تربية وحاولت ان اجد لها فرصة عمل في القطاع الحكومي فلم استطع، وتذكرت الوافد السوري الذي انجز معاملتي وابلغته برغبتي في ان توظف زوجتي كمدرسة حيث ابدى استعدادا وتسلم مني 600 دينار ولكنه في هذه المرة لم يقدم اي شيء”.

وبالتحقيق مع السوري، وفق ما نقلت الصحيفة، اعترف بأنه تسلم من الوافد مبلغا على سبيل الدين وليس مقابل توظيف زوجته، فيما كشفت التحريات والتحقيقات أنه يقوم بإنجاز معاملات مقابل المال.

عكس السير