المعارضة التركية تطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 % من الأصوات

قال اردال اكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الأحد إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات في استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة.

وقال الحزب في وقت سابق إن “ممارسات غير قانونية” تتم في صالح الحكومة في الاستفتاء.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع. (REUTERS)

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