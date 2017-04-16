انفجار موهبة ماركو أسينسيو تضاعف قيمته السوقية بشكل رهيب

اهتم تقرير اسباني بالمشوار المميز للاعب فريق #ريال_مدريد الشاب #ماركو_أسينسيو (21 عاماً) وتطور قيمته السوقية منذ انضمامه للنادي الملكي في صيف 2015، قادماً من ريال مايوركا الإسباني، ثم إعارته إلى اسبانيول ، وعودته لصفوف “الميرينغي” في مطلع الموسم الجاري (2016-2017).

ولفت موقع” فيتشاخيس” الإسباني في تقريره: “عندما وقع أسينسيو لريال مدريد كانت قيمته السوقية 3.5 مليون يورو، ومع ذلك تضاعفت قيمته خلال فترة إعارته لإسبانيول تقريباً بعدما تخطت حاجز الـ5 ملايين يورو”.

وأضاف :”مع انتهاء موسمه مع إسبانيول وعودته لريال مدريد في الصيف الماضي وصلت قيمته إلى 7 ملايين، وفي غضون نصف موسم تضاعفت قيمته لتصل إلى 15 مليون يورو، وفقًا لموقع (ترانسفير ماركت)”، وهو الموقع المتخصص في سوق تحويلات اللاعبين.

وأوضح ” فيتشاخيس” أنّ “هذه القيمة السوقية ليست هي التي قد يحددها نادي ريال مدريد لبيع لاعبه الشاب، حيث تابع في تقريره:”الحقيقة أن ريال مدريد إذا ما فكر في بيع أسنسيو فإنه لن يتخلى عن خدماته بأقل من 60 مليون يورو، وإن كانت فكرة بيع اللاعب بعيدة عن الواقع”.

وواصل الموقع ممتدحاً ماركو أسينسيو بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “نحن أمام لاعب يريد أن يصنع التاريخ، ففي أول موسم له مع ريال مدريد تجاوز الـ25 مباراة ولعب ما مجموعه 1419 دقيقة، وسجّل 8 أهداف وصنع 3 آخرين في مختلف المسابقات، بينها الهدف الثاني في فوز الريال على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 بدوري الأبطال”.

يُشار أنّ موقع “فيتشاخيس” قد أعد تقريره قبل المباراة التي فاز بها ريال مدريد، مساء السبت، بديار مضيفه سبورتينغ خيخون (3-2) لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شارك فيها أسينسيو أساسياً، ما يرفع عدد مبارياته مع الملكي في الموسم الجاري إلى 26 لقاء.

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