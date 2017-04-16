بالفيديو .. أول ظهور للمغني المغربي سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد، لأول مرة بعد إطلاق سراحه، في فرنسا مع مجموعة من أصدقائه في الشارع ، و ظهر لمجرد في الفيديو مبتسماً مع أصدقائه الذين وصفوا أنفسهم حسب المجموعة بأنهم عائلته.

وأصبح الفنان المغربي #سعد_لمجرد خارج أسوار سجن “فلوري ميروجيز”، حيث أصدر قاضي التحقيق في محكمة استئناف #باريس أمرا بالإفراج عنه، مع إجباره على حمل سوار إلكتروني، إلا أن نيابة باريس استأنفت قرار الإفراج، ومن المتوقع عقد جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم النهائي.

واعتقلت الشرطة الفرنسية في أكتوبر 2016 في العاصمة باريس، المطرب المغربي الشهير بعد شكوى “اغتصاب” تقدمت بها فتاة.

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